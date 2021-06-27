Задержанных триатлонистов на свободу не выпустили
Задержанных на соревновании по триатлону велосипедистов не отпустили на свободу, сообщили TUT.ВY их родственники.
Им сказали, что из РУВД мужчин повезут на Окрестина. Вещи задержанным передать не удалось, несмотря на то, что их забрали в костюмах для триатлона.
Тем временем в Сети появилось видео, на котором задержанные триатлонисты на фоне красно-зеленого флага рассказывают, за что они могли быть задержаны, а также извиняются за свои поступки. Один из них сказал, что выкрикнул «Жыве Беларусь» группе людей с красно-зелеными флагами, второй показал им «дизлайк», а третий крикнул «Жыве».
09:10 27/06/2021
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