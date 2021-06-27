Задержанных триатлонистов на свободу не выпустили

Им сказали, что из РУВД мужчин повезут на Окрестина. Вещи задержанным передать не удалось, несмотря на то, что их забрали в костюмах для триатлона.





Тем временем в Сети появилось видео, на котором задержанные триатлонисты на фоне красно-зеленого флага рассказывают, за что они могли быть задержаны, а также извиняются за свои поступки. Один из них сказал, что выкрикнул «Жыве Беларусь» группе людей с красно-зелеными флагами, второй показал им «дизлайк», а третий крикнул «Жыве».



