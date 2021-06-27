Татьяна Лихтарович призвала болельщиков поддержать команду фразой «Верым, можам, пераможам!». Это произошло на послематчевой пресс-конференции по окончании полуфинальной встречи чемпионата Европы со сборной Франции. Видео эпизода Атакующий защитник сборной Беларуси по баскетболупризвала болельщиков поддержать команду фразой «Верым, можам, пераможам!». Это произошло на послематчевой пресс-конференции по окончании полуфинальной встречи чемпионата Европы со сборной Франции. Видео эпизода публикует «Трибуна».





«Всем, кто за нас болеет, — продолжайте, как я и говорила до этого. Верым, можам, пераможам!», — сказала Лихтарович.



