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Татьяна Лихтарович: Всем, кто за нас болеет — продолжайте! Верым, можам, пераможам!

Атакующий защитник сборной Беларуси по баскетболу призвала поддержать команду революционной фразой.

Татьяна Лихтарович: Всем, кто за нас болеет — продолжайте! Верым, можам, пераможам!
Атакующий защитник сборной Беларуси по баскетболу Татьяна Лихтарович призвала болельщиков поддержать команду фразой «Верым, можам, пераможам!». Это произошло на послематчевой пресс-конференции по окончании полуфинальной встречи чемпионата Европы со сборной Франции. Видео эпизода публикует «Трибуна».

«Всем, кто за нас болеет, — продолжайте, как я и говорила до этого. Верым, можам, пераможам!», — сказала Лихтарович.

Татьяна — подписантка письма за честные выборы. Спортсменка высказывала солидарность с протестующими, а прошлым летом поддержала арестованных Виктора и Эдуарада Бабарико в своем Instagram, пишет charter97.org.
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