Сборные Дании и Италии вышли в четвертьфинал ЕВРО-2020 по футболу





Уэльс во второй раз из двух вышел из группы. В прошлом чемпионате Европы валлийцы сенсационно добрались до полуфинала. А здесь подписали мир со швейцарцами и победили турок. В 1/8 финала «островитян» поджидали скандинавы, которым они проиграли шесть из десяти «междусобойчиков». А сейчас уже и семь. Честолюбивые планы конкурентов похоронил в основном один человек – Дольберг в первой и второй таймах забил по голу. А в партнеры к нему на исходе матча добавились Мехле и Брэйтуэйт.





Поздним вечером встретились итальянцы и австрийцы. Между прочим, это был уже их 37-й «междусобойчик»! Чуть больше побед (16 к 12) у первых. Итальянцы прекрасно провели групповой этап, а вот их соперники впервые пробились в плей-офф. И дали бой фавориту. В основное время забитых мячей не было, зато в дополнительное в обоих воротах побывало три. Два оказалось на счету сборной Италии.





ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ





1/8 финала





26 июня. Уэльс – Дания – 0:4 (Дольберг, 27, 48, Мехле, 88, Брэйтуэйт, 90+6), Италия – Австрия – 2:1, в доп. время (Кьеза, 95, Мессина, 105; Каладжич, 114).