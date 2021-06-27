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Сборные Дании и Италии вышли в четвертьфинал ЕВРО-2020 по футболу

Два дня футбольные болельщики были без матчей ЕВРО-2020, но в качестве компенсации за простой их ждало самое лакомое блюдо под названием плей-офф. Первыми 26 июня выясняли отношения Уэльс и Дания, Италия и Австрия.


Уэльс во второй раз из двух вышел из группы. В прошлом чемпионате Европы валлийцы сенсационно добрались до полуфинала. А здесь подписали мир со швейцарцами и победили турок. В 1/8 финала «островитян» поджидали скандинавы, которым они проиграли шесть из десяти «междусобойчиков». А сейчас уже и семь. Честолюбивые планы конкурентов похоронил в основном один человек – Дольберг в первой и второй таймах забил по голу. А в партнеры к нему на исходе матча добавились Мехле и Брэйтуэйт.

Поздним вечером встретились итальянцы и австрийцы. Между прочим, это был уже их 37-й «междусобойчик»! Чуть больше побед (16 к 12) у первых. Итальянцы прекрасно провели групповой этап, а вот их соперники впервые пробились в плей-офф. И дали бой фавориту. В основное время забитых мячей не было, зато в дополнительное в обоих воротах побывало три. Два оказалось на счету сборной Италии.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

1/8 финала

26 июня. Уэльс – Дания – 0:4 (Дольберг, 27, 48, Мехле, 88, Брэйтуэйт, 90+6), Италия – Австрия – 2:1, в доп. время (Кьеза, 95, Мессина, 105; Каладжич, 114).
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