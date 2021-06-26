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Евро-2020: датчане разгромили сборную Уэльса

Сборная Дании cтала первым четвертьфиналистом чемпионата Европы.

Фото: Reuters

Сборная Дании cтала первым четвертьфиналистом чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче 1/8 финала датчане разгромили национальную команду Уэльса. Встреча прошла на стадионе «Йохан Кройфф» в Амстердаме и завершилась со счетом 4:0. Дублем отметился нападающий Каспер Дольберг, забивший на 27-й и 48-й минутах. На 88-й минуте преимущество укрепил защитник Йоаким Мэле. На пятой добавленной ко второму тайму минуте отличился форвард Мартин Брейтуэйт.

Сборная Дании вышла в плей-офф Евро со второго места в группе B, опередив Финляндию и Россию. Уэльс также занял второе место в группе А, опередив Швейцарию и Турцию.

В четвертьфинале Дания сыграет с победителем пары между командами Нидерландов и Чехии. Матч пройдет 3 июля в Баку и начнется в 19:00 по московскому времени.
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