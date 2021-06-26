Лечащий врач Марадоны предстанет перед судом 28 июня









Ранее сообщалось, что Луке обвиняется в подделке подписей легендарного аргентинца на некоторых важных документах. Документы с поддельной подписью Марадоны были найдены правоохранительными органами при обыске офиса и дома доктора Луке. Факт фальсификации был подтвержден после каллиграфической экспертизы.





Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного, его сохранили для изучения, — передает championat.com



