Ромелу Лукаку: Роналду завидует моей силе и точности
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку сравнил себя с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду в преддверии очного матча национальных команд.
"Он забил больше голов. Но мы выиграли чемпионат Италии. Для меня было особенно важно выиграть этот титул. Это и было моей целью. Я завидую дриблингу и удару Криштиану Роналду. В то же время я думаю, что он завидует моей силе и точности", — цитирует Прессбол Sport Italia.
18:19 26/06/2021
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