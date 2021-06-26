«В интернете распространяется информация о задержании некоторых велосипедистов во время минского триатлона.





Трое мужчин демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка, что явилось основанием для доставления их в территориальный орган милиции.





В настоящее время проводится разбирательство», – говорится в сообщении.





Жена одного из задержанных участников соревнований рассказала TUT.BY, что ранее ее муж в связи с участием в протестах не задерживался. Но отметила, что, возможно, у супруга на руке был бело-красно-белый напульсник.





Напомним, сегодня днем появилось видео, которое было снято недалеко от пересечения проспекта Победителей и улицы Ратомской. На записи видно, как инспектор ГАИ дает сигнал свистком, завидев велосипедиста в черной форме. После этого другой сотрудник милиции подбегает к спортсмену и останавливает. После непродолжительной беседы задержанного уводят в сторону буса.





Позже стало известно об еще нескольких задержаниях велосипедистов.