Спортарена предлагает разбор с каждой группой поочередно.





Группа А

«Squadra Adzurra» влюбила в себя совершенно всех неравнодушных к прекрасному в мире людей. По большому счету главной звездой итальянской команды является ее тренер – Роберто Манчини, который не только поставил яркий атакующий футбол, но еще и создал идеальную атмосферу внутри команды – ярким свидетельством стал матч против Уэльса, когда маэстро дал шанс поиграть практически всем, в концовке даже выпустил резервного голкипера Сальваторе Сиригу (из Торино). Из всех игроков сборной Италии на поле не выходил лишь Алекс Мерет – это третий голкипер. Сам Роберто Манчини повторил эпическую беспроигрышную серию тридцатых годов от Витторио Поццо, а в то время далеко не все соперники играли в обуви.





Роберто Манчини и его помощник Габриеле Ориали, Getty Images

Еще ни разу за, без малого сто лет, сборная Италии не добивалась на групповом этапе Чемпионатов мира или Европы двух крупных побед!





Тем не менее, наибольшее количество восторженных эпитетов собрал полузащитник Мануэль Локателли. Можно сказать, что экс-игрок Сассуоло стал одной из главных трансферных целей для половины грандов. Если неделю назад его переход в Ювентус казался почти безоговорочным, то сейчас Челси, Манчестер Сити, Реал и другие готовы составить туринцам серьезную конкуренцию. По мнению сайта transfermarket, стоимость Мануэля Локателли до начала ЕВРО составляла 35 миллионов евро. Уже сейчас его акции значительно перевалили за 50 миллионов и это только начало торгов.





Мануэль Локателли. Фото: Getty Images





Одновременно главным разочарованием стал полузащитник из города Милана Хакан Чалханоглу проваливший ЕВРО как и все турецкая сборная. Тем не менее по ходу турнира турок, который был признан лучшим игроком месяца в Серии А перешел в Интер за бесплатно в статуе свободного агента. К слову, его стоимость также составляет 35 миллионов евро, как и Мануэля Локателли. Такая же котировка в евро и у автора двух голевых передач – блистательного Доменико Берарди из все того же Сассуоло, который также претендует на статус открытия ЕВРО-2020. Почувствуйте разницу.



Группа B

Если бы на ЕВРО-2020 существовал приз за самое элегантное возвращение то его однозначно заработал бы Кевин де Брюйне. Получивший неприятную травму в финале Лиги чемпионов бельгиец вернулся на поле в момент, когда его сборная по игре полностью проигрывала датчанам, но КВД смог перевернуть игру. Сперва он сделал голевой пас на пустые ворота, который стоит больше чем гол, а после забил и победный гол. В заключительном поединке с Финляндией он уже вышел в стартовом составе и вновь отличился голевой передачей на Ромело Лукаку.





Одновременно разочаровала вся сборная России по футболу и ее тренер Стас Черчесов, запомнившийся на турнире усами и обезьянничеством с колой. Черчесов дал понять, что с удовольствием пьет коку-колу и не очень-то задумывается о правильном питании и это ну очень по нему заметно. В итоге приверженец ЗОЖ Криштиану Роналду сделал на турнире в три раза больше голевых действий (5+1), чем вся сборная России вместе взятая. Как говорится, Станислав Черчесов и его поклонники могут дальше пить газировку и наслаждаться чтением о ЕВРО-2020 на SPORTARENA.BY.

Группа С

Уже больше полугода длится история под названием Рональд Куман пытается приобрести Мемфиса Депая в (еще свою) Барселону. С Джорджиньо Вейналдумом сделка сорвалась, но именно этот дуэт стал главным мотором сборной Нидерландов, которая подобно итальянцам выиграла все матчи в группе.





В итоге, уже по ходу турнира, Мемфис Депай подписал контракт с сине-гранатовым клубом из города Гауди и станет партнером Лионеля Месси в статусе одного из лучших игроков группового турнира ЕВРО-2020. Похоже, что новым трендом Барселоны становится подписание игроков бесплатно – Депай оценивается около 45 миллионов евро, а до этого они усилились Серхио Агуэро (18 миллионов), а отказавший им Вейналдум стоил бы около 30 миллионов.





В топ-10 лучших игроков группового турнира по среднему балу входят сразу три игрока имеющих непосредственное, но при этом разноуровневое отношение к Барселоне – Френки де Йонг является каталонцем, Мемфис Депай им только что стал, а Вейналдум только что в контракте отказал.





Удивительно, но до начала ЕВРО-2020 сборная Украины считалась теневым фаворитов турнира и наводила ужас на соперников. В итоге, два поражения и вымученная победа над Северной Македонией, а такие звезды как Александр Зинченко из Манчестер Сити или Руслан Малиновский из Аталанты становились худшими игроками в групповых поединках. Стоит напомнить, что Зинченко является серьезным игроком основы у Пепа Гвардиолы и даже признавался как-то игроком месяца в Сити, а Малиновский стал главным ассистентом Серии А и лучшим игроком Серии А в мае. Тем не менее Украине получилось буквально «ввалиться» в плей-офф, где их ждет прагматичная и расчетливая Швеция.





Группа D

Уже прямо сейчас каждый житель хлебосольной и пивоваренной Чехии должен прислать свои лучшие сорта пива Патрику Шику. Именно благодаря этому нападающему чехи смогли выйти в плей-офф турнира, а сам нападающий забил все три гола команды и заработал пенальти – стал одним из лучших игроков турнира.





Патрик Шик. Фото — Getty Images





При этом гол в ворота сборной Хорватии Патрик Шик забил с текущей из носа кровью, а в ворота сборной Шотландии – практически со своей половины поля. До начала турнира он стоил около 23 миллионов евро и играл за Байер, а сейчас все отчетливее его шансы на переход в Баварию где-то за 45-50 миллионов… Как говорится, вот тебе бабушка и Юрьев-день.





У лучшего бомбардира (23 гола) и ассистента (14 передач) Английской премьер-лиги в сезоне 2020/2021 Харри Кейна в графе забитые голы или передачи преступно светятся нули и это, конечно же, является главным вопросом в преддверии матча 1/8 финала с Германией.



Группа Е

Швеция удивительно сыграла со сборной Испании в первом туре ЕВРО-2020 – скандинавы практически не переходили поле, а игроки «La Furia Roja» сделали почти 1000 передач. Поэтому, тем удивительнее, преображение шведов в играх против Словакии и Польши – две победы и первое место в группе.





Главной звездой квартета Е стал атакующий полузащитник Эмиль Форсберг из клуба РБ Лейпциг, который перешел туда еще в годы выступлений во Второй бундеслиге из Мальме меньше чем за 4 миллиона евро. До ЕВРО-2020 он оценивался в 20 миллионов. Швед забил три гола и много полезного времени проводил в позиционной защите в эпической ничье с Испанией.





В матче против Польши Эмиль Форсберг обменялся дублем с обладателем «Золотой бутсы» Робертом Левандовски. В итоге у них по три мяча в активе, но представитель Баварии покинул ЕВРО, а игрок из РБ Лейпцига сыграет, как минимум, в 1/8 финала. Если бы не характер шведа и его ссоры с новым тренером Баварии то он имел бы шансы стать мюнхенцем.





Эмиль Форсберг, сборная Швеции, Getty Images





На этом турнире Роберт Левандовски, однако, запомнился тем, что не реализовал с десяток голевых моментов. Возникает справедливая параллель с другими представителями Баварии, которые становились лучшими бомбардирами Бундеслиги в сезон проведения Чемпионата Европы. До поляка за последние 50 лет ими становились – Лука Тони (ЕВРО-2008) и Карл-Хайнц Руммениге (ЕВРО-1980 и 1984). В итоге, итальянец установил рекорд по неиспользованным голевым моментам (в истории чаще мазал только Кержаков), а немец за два турнира смог отличиться лишь однажды.

Группа F

Группа смерти, где собралась удивительная подборка суперзвезд от суперрекордсмена Криштиану Роналду или «черепашки ниндзя» Килиана Мбаппе и до теневого гения Робина Гозенса из Бергамо.





Криштиану Роналду – лучший бомбардир этого ЕВРО прямо сейчас и забил уже 5 голов (а еще у него 1 ассистентский бал), снизил в одиночку и за одну минуту мировые объемы потребления кока-колы, а следующим голом он установит исторический рекорд по мячам за сборную – он уже повторил мифическое достижение Али Даеи из Ирана. Где-то в Бразилии вновь печально вздохнул Пеле. Но бразильца может радовать только то, что по субъективному мнению transfermarkt его стоимость до начала турнира была 45 миллионов евро. К слову, так же оценен Альваро Мората, который забил один гол и во всех матчах сборной Испании был худшим на поле, а за Ювентус в сезоне забил в три раза меньше чем Криштиану Роналду. Совсем не случайно, что SPORTARENA.BY придерживается иного мнения.





Если у сборной Италии солировал Мануэль Локателли и Доменико Берарди из Сассуоло, то у сборной Германии – это Робин Гозенс из Аталанты, которая считается старшим братом Сассуоло. Бергамец выдал матч-праздник против Португалии и, конечно же, взвинтил свои котировки как минимум в два раза – ведь до начала ЕВРО-2020 он оценивался в 35 миллионов, а пришел в Аталанту три года назад всего за 1 миллион… Привет Андреа Аньелли из Ювентуса о том, как стоит выстраивать футбольный бизнес – дело-то не в Суперлиге.





А еще в этой группе есть Карим Бензема, который шесть лет не играл за сборную из-за «дела Матье Вальбуэна», а сейчас у него два забитых мяча – это в два раза больше чем у Килиана Мбаппе.





Наряду с Роберто Манчини ошеломительный турнир провел другой итальянский тренер – Марко Росси, SPORTARENA.BY писала о нем накануне ЕВРО-2020, как о специалисте имеющим вкус в одежде и в футболе. Две ничьи с Францией и Германией, а еще почти 85 минут на ноль с Португалией – это очень серьезно. Результаты стали следствием его скрупулезного разбора соперника перед каждым матчем.





Игрок года Английской премьер-лиги – Рубен Диаш из Манчестер Сити забил в свои ворота в матче против Германии и ошибался, пожалуй, больше чем за весь сезон у Пепа Гвардиолы и это при его ориентировочной стоимости в 75 миллионов евро.





Вратарь словаков Мартин Дубравка оформляет автогол, Getty Images





Автогол – это еще один супертренд этого ЕВРО. С такими темпами – самое время начинать вести список авто-бомбардиров. Уже забито восемь мячей в свои ворота (даже дважды «отличились» голкиперы), а это больше чем на всех Чемпионатах Европы вместе взятых в ХХI веке. Для сравнения на параллельно проходящем Копа Америка всего два автогола, но они забиты игроками выступающими в Европе (из Эвертона и Сельты).



