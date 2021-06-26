На «Минском Триатлоне» задержан велосипедист. О причинах пока не сообщается
26 июня во время минского триатлона силовики остановили велосипедиста.
Телеграм-канал TUT.BY публикует видео, которое прислал читатель. Оно снято недалеко от пересечения проспекта Победителей и улицы Ратомской. На записи видно, как инспектор ГАИ дает сигнал свистком, завидев велосипедиста в черной форме. После этого другой сотрудник милиции подбегает к спортсмену и останавливает. После непродолжительной беседы задержанного уводят в сторону буса.
13:03 26/06/2021
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