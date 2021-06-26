Саснович сыграет с Сереной Уильямс в первом круге "Уимблдона", Соболенко встретится с Никулеску
Прошла жеребьевка первого раунда женского одиночного разряда "Уимблдона". В основной сетке сыграют четыре белоруски — Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Саснович и Ольга Говорцова, пишет pressball.by
Ольга Говорцова (136) — Коко Вандевей (США, 203)
Виктория Азаренко (14) — Катерина Козлова (Украина, 161)
Александра Саснович (101) — Серена Уильямс (США, 8)
Арина Соболенко (4) — Моника Никулеску (Румыния, 175)
07:43 26/06/2021
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