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Саснович сыграет с Сереной Уильямс в первом круге "Уимблдона", Соболенко встретится с Никулеску

Прошла жеребьевка первого раунда женского одиночного разряда "Уимблдона". В основной сетке сыграют четыре белоруски — Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Саснович и Ольга Говорцова, пишет pressball.by

Ольга Говорцова (136) — Коко Вандевей (США, 203)

Виктория Азаренко (14) — Катерина Козлова (Украина, 161)

Александра Саснович (101) — Серена Уильямс (США, 8)

Арина Соболенко (4) — Моника Никулеску (Румыния, 175)
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