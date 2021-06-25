Чемпион Беларуси в метании молота Васильченко: ужасный результат. Но вчера я был на работе, подрабатываю охранником. Не отдохнул
Юрий Васильченко победил в метании молота на чемпионате Беларуси по легкой атлетике. В лучшей попытке он метнул снаряд на 72.82 м.
Юрий Васильченко победил в метании молота на чемпионате Беларуси по легкой атлетике. В лучшей попытке он метнул снаряд на 72.82 м.
Спортсмен остался недоволен результатом и рассказал, почему не смог показать максимум.
Ужасное выступление. Рассчитывал на олимпийский норматив (77.50 — прим.). Но дело в том, что я вчера был на работе. Подрабатываю охранником. Толком не отдохнул. Да и погода такая мне не очень нравится. Знаю, что могу лучше. У меня в этом сезоне были очень хорошие попытки. Надеюсь, сезон на этом еще не закончен, старты еще есть... — цитирует Васильченко пресс-служба БФЛА.
22:08 25/06/2021
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