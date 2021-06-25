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Олег Кубарев обратился к болельщикам "Крумкачоў"

Спортивный директор считает, что "поклонники "Крумкачоў" имеют право быть недовольными. Но мы просим поддержать клуб в это непростое время"

Наши болельщики достаточно остро отреагировали на ситуацию, есть недовольство. Как можно объясниться перед ними?

Прежде всего — нет таких клубов, в которых не менялись бы тренеры. Конечно, если его любят болельщики, для них это большой удар. Мы просим их не волноваться — "Крумкачы, как и прежде, открытый и народный клуб. Тем не менее, мы не можем нарушать данное слово Олегу Анатольевичу, которому желаем успехов в дальнейшей карьере.

krumkachy.com

Безусловно, поклонники имеют право высказываться и быть недовольными — это даже не обсуждается. Тем не менее, просим болельщиков поддержать клуб в это непростое время, — цитирует Кубарева пресс-служба "воронов".
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