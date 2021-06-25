В сентябре 2020 года Василий Хомутовский расстался с брестским «Динамо». Тренера вратарей уволили в том числе из-за гражданской позиции, которую он активно проявлял после выборов. Специалист признавался, что решение клуба о досрочном прекращении сотрудничества было для него неожиданным.

Почти год Хомутовский провел без работы. Ходил на акции протеста (за что был оштрафован), участвовал в активностях SOS.BY, высказывался о ситуации в стране и поддерживал белорусов, пишет «Трибуна».

Старался тренер заполнять паузу и личностным ростом. Например, учил еще один иностранный язык. Хомутовский свободно говорит на немецком и румынском, но вскоре овладеет еще одним.

22 июня стало известно, что серб Вук Рашович, возглавивший саудовский «Аль-Фейха», пригласил Хомутовского в свой тренерский штаб. Пока Василий улаживает визовые формальности и собирает вещи, рассказываем о том, какой крутой тренер готовится к отъезду из страны.

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Тренировать Василий начал в 2015-м в минском «Динамо», куда изначально приходил как игрок. Интересно, что вратарь сам попросился в команду Юрия Чижа – просто позвонил бизнесмену и предложил свои услуги. При Душане Угрине играл (несмотря на возраст и Александра Гутора под боком), однако после увольнения чеха и прихода в команду Рашовича переквалифицировался в тренера.





После «Динамо» Хомутовский стал плотно сотрудничать с Олегом Дулубом. Вместе они работали в «Крумкачах», одесском «Черноморце» и БАТЭ. Анатолию Капскому очень нравилось, как прогрессировали под присмотром тренера вратари Антон Чичкан и Денис Щербицкий. Поэтому после увольнения Дулуба он упрашивал Хомутовского остаться и продолжить работу. Но специалист рассудил, что раз он пришел вместе с Дулубом, то с ним должен и уйти.

Самый успешный период наступил для Василия в брестском «Динамо», где он работал с августа 2018-го. За два года в Бресте тренер выиграл Суперкубок Беларуси и стал чемпионом страны.

– Хомутовского отличает умение вытягивать вратарей на максимально возможный уровень, – говорит Олег Дулуб. – Он это делает за счет тренировочной работы, которая отличается от привычной работы, которую вижу в Беларуси и других постсоветских странах.

Так что же особенного в работе тренера?

Не делит вратарей на первого и второго, не ругает за ошибки

Журналисты неоднократно делали с Хомутовским интервью о вратарях и его работе. И всякий раз он отмечал, что все вратари, которые в конкретный момент работают под его началом, для него равны. У Хомутовского нет первого номера и второго.

– В минское «Динамо» он пришел в 2015 году еще как вратарь, – вспоминает голкипер «Минска» Сергей Игнатович. – У него было время изучить нас с Саней [Гутором] и понять, кто есть кто. Когда он стал тренером, то с первых тренировок дал понять, что ставка делается и на меня, и на Гути. Никогда не делит вратарей на первого и второго. Считает, что все равны. И он не только говорил это нам, но и старался давать равную игровую практику. Готовил нас одинаково и уделял внимание каждому. Не было такого, что один играет, а второй никому не нужен.

И за ошибки он ругать не будет. В моей карьере были тренеры, которые устраивали показуху. Иосифович не такой. Подходил после матча: «Как ты себя чувствовал? Что ты видел?» Что-то говорил в ответ и все. А уже когда собирались после выходных, включали видео и разбирали момент досконально. Причем не только конкретный эпизод, но и то, что ему предшествовало. Он всегда прислушивался к нашим доводам. Он создает условия доверия. Ты говоришь честно, как есть, и тебе отвечают тем же. И уверен, что перед главным тренером он всегда нас защищал. За ребят он горой и весь удар берет на себя.

Постоянно учится и внедряет новшества

Хомутовский регулярно думает над повышением квалификации. Работая в Бресте, он выбивал у клубного босса Александра Зайцева поездки на вратарские конференции. Бизнесмен даже особо не перечил, понимая, что сильный тренер – залог качества вратарей. То же самое происходит и сейчас. Прежде чем отправится в Саудовскую Аравию, Хомутовского ожидает в Москве очередная вратарская учеба.

– Первое, на что бы обратил внимание, – его жажда знаний, – говорит Олег Дулуб. – Познакомились мы в 2016-м, когда мне его порекомендовал Влад Майоровский. Мы тогда искали тренера вратарей. Созвонились, договорились, и тут он говорит, что не может приступить к работе на этой неделе, потому что ему надо съездить в Румынию и Германию пообщаться с тренерами, которые работали с ним, чтобы понять, как выстраивать правильно работу. Я подумал: «Ничего себе, парень! Такое стремление к развитию». Василий не боится задавать вопросы, когда ему что-то непонятно. Мы даже его как-то в Одессе выгоняли с тренерского совета, когда он доставал всех вопросами :)

Причем они все были по существу.

Хомутовский стремится внедрять в работу новинки – датчики, пушки для мячей, сам разрабатывает специальные майки.

– Нам очень нравилось, что он придумывал в тренировках, – признается Игнатович. – Мы доверяли ему в плане нововведений. Если он считал нужным, что это нам надо, не имело смысла оспаривать и сомневаться. Я точно был уверен, что это полезная штука. И когда мы начали работать с пушкой, с датчиками, он все разжевывал и показывал. И мы оценивали наш прогресс не только по ощущениям, но и при помощи данных.

– Он не тренирует ловлю мяча, а тренирует то, как надо действовать в том или ином эпизоде игры, – дополняет Дулуб. – Можно [на тренировках] бить вратарю с полулета в руки. Но в игре таких моментов будет немного. Куда важнее чтение ситуации, предвосхищение, игра на выходах, сокращение углов и так далее. И он все разъясняет очень подробно.

– Сразу бросился в глаза нешаблонный подход к работе, – рассказывает экс-вратарь «Крумкачоў» Евгений Костюкевич. – Он рассматривал каждого вратаря в команде, анализировал, выявлял сильные и слабые стороны и подстраивал упражнения под увиденное. Какого-то шаблона не было. А теоретически мы вообще готовились фундаментально. На вратарской теории он разбирал для нас действия игроков соперника: как бьют, как подают и в какую зону, как разыгрывают комбинации и так далее. А разминку перед матчами мы контролировали по своему самочувствию. Сами! Есть тренеры, которые на разминке так гоняют, будто тренировка. У Хомутовского мы сами регулировали нагрузки. Это важный момент.

Создает хорошую атмосферу

Cобеседники отмечают умение Хомутовского налаживать контакт с футболистами и на личном уровне. Также их впечатляло, что Василий сам показывал упражнения и вкалывал на тренировках наравне со всеми.

– В наших командах плохой конкуренции среди вратарей не было, – признается Дулуб. – Ребята воспринимали друг друга помощниками. Это большая работа Хомутовского в области психологии. Какой вратарь играет, мы решали совместно. Он выдвигал свои доводы, мы свои аргументы – и обсуждали. Последнее слово было за мной, но, насколько знаю, в Бресте он добился [того, чтобы решать этот вопрос самостоятельно]. Кандидатуру вратаря мы могли обсуждать часа два в зависимости от предстоящего матча.





– У нас было максимальное доверие среди вратарей, – говорит Костюкевич. – Это было круто. Я немного поиграл, но встречал разных тренеров вратарей. Вася вне конкуренции. Он всегда показывал упражнения любой сложности на своем примере. И показывал эталонно. Я смотрел и охеревал, как мужик в 40 лет может такое делать. А он делал классно! Он хорошо работал над нашей психологией. К примеру, я знал, что буду играть на выходных. Всю неделю он постоянно со мной разговаривал и как бы возвышал меня в моих же глазах. Делал лучше, чем есть. Такая гиперподдержка. И на матчи я выходил, ничего не боясь. Я был дико уверен в своих силах. И я чувствовал прогресс. Я понимал, что Хомутовский из черт пойми кого сделал человека, который где-то что-то мог отбить :).

– Он не только рассказывал свои жизненные футбольные истории и давал советы, но и на своем примере показывал, как надо работать и как выглядеть, – отмечает Игнатович. – Приедешь на тренировку – он уже что-то бегает, занимается в тренажерке. Это вызывало огромное уважение не только у вратарей, но и у всех в команде. Готовился к тренировкам как действующий вратарь. Наряду с нами получал огромную нагрузку и, когда снимал майку, были видны кубики пресса.





– Все знают его послужной список как игрока, но в работе это не ощущается, – признается Костюкевич. – Он общается на равных. Становится старшим товарищем, к которому ты прислушиваешься. Просто завораживающие ощущения от совместной работы. Все было предельно честно: кто сильнее, тот и играет. Это все понимали и старались максимально поддерживать друг друга. Никто не ждал ошибку партнера. Вася просто создавал вокруг себя максимально дружескую ауру. Невозможно было ругаться.