УЕФА подозревает, что по ходу матча ЕВРО 2020 Германия-Венгрия имела место дискриминация
Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело после матча группового этапа Германия - Венгрия в Мюнхене, сообщает пресс-служба УЕФА.
"В соответствии дисциплинарным регламентом УЕФА, инспектор по этике и дисциплинарным вопросам был назначен для проведения дисциплинарного расследования в связи с возможными дискриминационными инцидентами, которые произошли на футбольной арене Мюнхена во время матча группового этапа ЕВРО-2020 между сборными Германии и Венгрии", - цитирует сообщение Интерфакс.
Подробностей решения УЕФА начать расследование не приводится.
Матч состоялся 23 июня и завершился со счетом 2:2.
19:08 25/06/2021
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