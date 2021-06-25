Брестское "Динамо" тоже определилось с "родиной" на время "домашнего" матча
Местом проведения "домашнего" матча "Динамо-Брест" во втором квалификационном раунде Лиги Конференций УЕФА 2021/22 станет грузинский город Батуми.
Решение о переносе встречи с чешской "Викторией" на нейтральное поле принято УЕФА.
Игра пройдет 29 июля на открытом год назад футбольном стадионе в Батуми, который вмещает 20 тысяч зрителей. На данный момент время начала неизвестно. Согласно регламенту, на матче не смогут присутствовать болельщики, сообщает пресс-служба клуба.
16:27 25/06/2021
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