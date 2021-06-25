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Суд в Москве: преследование Кудина властями Беларуси не является политически мотивированным

Московский областной суд решил, что многократному чемпиону мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексею Кудину в Беларуси не грозят пытки, а его уголовное преследование не является политически мотивированным.

Суд в Москве: преследование Кудина властями Беларуси не является политически мотивированным
О решении суда сообщил телеграм-канал @zozhteam. 

Адвокаты спортсмена подавали жалобу на решение об экстрадиции, но ее не удовлетворили.

Напомним, Кудина задержали после акции протеста в Молодечно 10 августа. В бойца стреляли. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста. 

На судебное заседание 19 ноября Кудин не явился. Его жена рассказала, что утром муж сообщил, что уезжает в суд. Больше она его не видела, на телефонные звонки он не отвечал.

После этого судья изменила меру пресечения  на заключение под стражу, а Алексея Кудина официально объявили в розыск. 

21 января стало известно о задержании Кудина в Москве по запросу беларуских властей.  С тех пор он находился под арестом  в России, где написал заявление с просьбой предоставить политубежище.

В защиту Алексея Кудина выступили белорусские и российские спортсмены.
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