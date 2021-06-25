Адвокаты спортсмена подавали жалобу на решение об экстрадиции, но ее не удовлетворили.

Напомним, Кудина задержали после акции протеста в Молодечно 10 августа. В бойца стреляли. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.





На судебное заседание 19 ноября Кудин не явился. Его жена рассказала, что утром муж сообщил, что уезжает в суд. Больше она его не видела, на телефонные звонки он не отвечал.





После этого судья изменила меру пресечения на заключение под стражу, а Алексея Кудина официально объявили в розыск.





21 января стало известно о задержании Кудина в Москве по запросу беларуских властей. С тех пор он находился под арестом в России, где написал заявление с просьбой предоставить политубежище.