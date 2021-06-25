«Шахтер» рассматривает возможность проведения «домашнего» матча Лиги чемпионов не в Белграде, а в Калининграде.





Такой вариант возможен в случае, если из Калининграда перенесут матч за Суперкубок России, который запланирован на 17 июля. Велика вероятность, что перенесут: из-за усложняющейся ситуации с коронавирусом есть большая вероятность того, что матч пройдет при пустых трибунах и, как следствие, может быть перенесен из Калининграда в другой город.





На этой неделе представители солигорского клуба посетили Калининград и ознакомились с футбольной инфраструктурой города. Если получится, «Шахтер» намерен провести матч квалификации Лиги чемпионов с «Лудогорцем» (13 или 14 июля) именно в Калининграде. Не получится — в Белграде», – написал Иванов в своем Telegram-канале.



