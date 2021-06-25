В Китае в результате пожара в зале боевых искусств погибли 18 человек





Возгорание произошло в зале для занятий ушу. В результате пожара погибли 18 человек.





Кроме того, травмы различной степени тяжести получили еще 16 человек.





Телеканал CGTN отмечает, что пожар уже потушен.





По данным The Associated Press, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В школе якобы учились дети в возрасте от семи до 16 лет.





Агентство утверждает, что полиция задержала руководителя горевшей школы.