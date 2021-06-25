Игорь Ковалевич дисквалифицирован на восемь матчей и оштрафован за поведение в матче с "Крумкачамі"

Главный тренер "Немана" Игорь Ковалевич дисквалифицирован на восемь матче и оштрафован на 100 базовых величин (2900 рублей) за инцидент по итогам матча 1/16 финала Кубка Беларуси с "Крумкачамі" (1:1, 5:4 пен.)