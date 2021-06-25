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Игорь Ковалевич дисквалифицирован на восемь матчей и оштрафован за поведение в матче с "Крумкачамі"

Главный тренер "Немана" Игорь Ковалевич дисквалифицирован на восемь матче и оштрафован на 100 базовых величин (2900 рублей) за инцидент по итогам матча 1/16 финала Кубка Беларуси с "Крумкачамі" (1:1, 5:4 пен.)



Такое решение принял Комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам БФФ.

В протоколе встречи было сказано, пишет Прессбол, что Ковалевич получил удаление на 96-й минуте матча за "неадекватное поведение и нецензурную брань в адрес официальных лиц".
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