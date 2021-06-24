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Наездница Карасева, отказавшаяся от ОИ: «У беларусских конников никаких шансов на награды. Почему их включили в делегацию? Не знаю. Может, у НОК много денег?»

Наездница Анна Карасева объяснила, почему отказалась от участия в Олимпийских играх.

– Я не хочу рисковать здоровьем лошади. Путь в Токио очень долгий и тяжелый, вы сами понимаете. Если бы я ехала за медалями, то, возможно, и совершила бы перелет. Но, объективно, я не являюсь претендентом на пьедестал. Поэтому посчитала, что не имеет смысла ехать в Токио в качестве просто участника, при этом еще рискуя здоровьем лошади. Вместо меня могла поехать Оля Сафронова, но она тоже не едет, не знаю почему. В итоге от Беларуси будут только два человека.

– Это Александр Зеленко и Александр Фоминов в троеборье – скажите, у них есть шансы на медали?

– У беларусских конников нет никаких шансов на награды на ОИ, это изначально должен понимать каждый.

– Но ведь НОК сказал, что на Игры отправятся только те, кто может претендовать на высокие места, а Зеленко и Фоминов – в составе делегации.

– Не знаю, почему так решили. Может, у НОК много денег? – цитирует Трибуна.
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