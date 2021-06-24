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Белорусские баскетболистки вышли в полуфинал Евробаскета

В матче за право попасть в число четырёх лучших команд континента белоруски обыграли шведок - 58:46, сообщает Белорусская федерация баскетбола.

Кроме того, успешное выступление на ЧЕ обеспечило нашей нацкоманде путёвку в квалификацию чемпионата мира-2022.
26 июня в 1/2 чемпионата Европы сборной Беларуси предстоит встреча с командой Франции, которая занимает 2 и 5 места в европейском и мировом рейтингах ФИБА соответственно. К слову, в четвертьфинале ЧЕ француженки справились с Боснией и Герцеговиной - 80:67.


Сразу две баскетболистки нашей команды отметились в этом матче дабл-даблами: Мария Попова (18 очков, 11 подборов, 4 ассиста) и Анастасия Веремеенко (16 очков, 10 подборов, 2 ассиста, 1 блок-шот).

"Ещё раз спасибо нашим родным и близким, а также болельщикам сборной за поддержку. Сегодня мы играли в свой баскетбол, делали то, что должны были и не сомневались в своих силах. Попадание в четверку сильнейших команд Европы - действительно хороший результат. Однако скажу так, на этом ЧЕ для нас не закончился, и мы ещё способны удивить и соперников, и зрителей", - прокомментировала Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси.

Женская сборная Беларуси уже в восьмой раз выступает на Евробаскете, который в 2021 году проходит с 17 по 27 июня. Групповой этап, квалификация в четвертьфиналы и сами четвертьфиналы пройдут в Валенсии (пулы А и В) и в Страсбурге (пулы С и D). Финальный этап турнира состоится в Валенсии. Белоруски проводят свои матчи в Валенсии.
 
Согласно системе соревнований, участие в Евробаскете-2021 принимают 16 сильнейших женских сборных континента. Полуфиналы ЧЕ состоятся в Валенсии 26 июня 2021 года, финал и матч за 3-е место - 27 июня 2021 года.
interfax.by
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