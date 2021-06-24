+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Автогол": шестеро болельщиков из Франции пропустили матч сборной, перепутав Будапешт с Бухарестом

Группа болельщиков из Франции ошибочно прилетела в Бухарест вместо Будапешта и пропустила матч своей сборной против команды Венгрии на Евро 2020. Об этом 22 июня сообщило издание Jurnalul National.

Футбольные болельщики сборной Франции перепутали столицы Венгрии и Румынии
Фото: EPA

Франция против Венгрии играла в Будапеште 19 июня. Два Леона, Жоэль, Дидье, Мануэль и Жак сели на авиарейс в то утро, но приземлились в столице Румынии.

Свою ошибку они поняли за несколько часов до матча. Шестеро друзей приехали в Бухарест с болельщиками сборной Украины, они встретили их в аэропорту, приняв за венгерских фанатов.

Французы следовали за ними к пивным заведениям, думая, что они точно знают дорогу к стадиону.

Украинцы прибыли в Бухарест поддержать свою сборную накануне решающего матча в группе С против Австрии 21 июня, а вот шестерым фанатам сборной Франции пришлось смотреть поединок их команды против Венгрии за 800 км от стадиона в Будапеште – по телевизору.

Один из французских болельщиков признал, что до этого случая для него "не было разницы между Бухарестом и Будапештом".
gordonua.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]