Азаренко без борьбы снялась с турнира в Бад-Хомбурге
Белоруска Виктория Азаренко не вышла на полуфинальный поединок турнира ВТА в Бад-Хомбурге против испанки Сары Соррибес-Тормо.
Накануне Азаренко обыграла француженку Ализе Корне со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (9:7). Белоруска доигрывала поединок с травмой, в третьем сете она попросила медицинский тайм-аут, пишет smartpress.by
Призовой фонду турнира в Бад-Хомбурге составляет $235 тыс., соревнование завершается 26 июня.
19:28 24/06/2021
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