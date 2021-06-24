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И снова антирекорд: никогда у Беларуси не было так мало спортсменов на Олимпиаде

А вдобавок сито от НОК: кого-то просто не пускают, а подписанта за честные выборы заменили сторонником режима

И снова антирекорд: никогда у Беларуси не было так мало спортсменов на Олимпиаде

23 июня НОК Беларуси объявил состав спортсменов, которые поедут от Беларуси на Олимпиаду в Токио. В нем еще возможны небольшие дополнения, но пока в список включены 96 атлетов – и это количественный антирекорд, пишет tribuna.com

На сайте НОК сказано, что указанные 96 человек «выполнили квалификационные требования» для участия в ОИ, но это не совсем верная формулировка. Таких спортсменов было больше – однако же за день до объявления составов на госТВ анонсировали, что на некоторых тратиться не собираются. 

«Есть лицензии, к которым нужно взвешенно подходить. Не поедут эти люди на Олимпиаду», – приговорил некоторых вице-президент НОК Дмитрий Довгаленок.

Мы сравнили «список 96» с перечнем завоеванных лицензий и квот – рассказываем, кого «урезали» и как вместо подписанта за честные выборы в Токио отправляется сторонник Лукашенко.

Конный спорт

Пример того, что НОК действительно заполнил не все места, доступные по лицензиям, пришел из конного спорта. У Беларуси еще с 2019-го имелась неименная лицензия в выездке – из-за того, что в географической группе С в топе рейтинга были сразу две беларусские наездницы, Анна Карасева и Ольга Сафронова.

Им нужно было лишь подтвердить квалификацию на специальных стартах – первой это сделала Сафронова в 2020-м. Однако же Ольга еще и выразила гражданскую позицию, подписавшись за честные выборы, – за это ее едва не выдавили из нацкоманды, хотя всадница содержит личную лошадь за свой счет.

Карасева же писем не подписывала – зато месяц назад засветилась с Анной Эйсмонт на госТВ, где наездницу прямо представили «обладательницей олимпийской лицензии». Однако же в утвержденном НОК списке конный спорт представляют лишь мужчины – две имеющиеся квоты заняли Александр Зеленко и Александр Фоминов в троеборье. 

При этом в мировом рейтинге что Сафронова, что Карасева в своей дисциплине выше, чем Зеленко и Фоминов в своей. Пусть и во всех случаях речь о второй сотне мирового топа, чем руководствовался НОК, делая именно такой выбор – непонятно.

Борьба

На ОИ от Беларуси едет 8 борцов. И вот удивительно: 7 из них завоевывали неименные лицензии для себя сами, а вот восьмого заменили на другого человека – и этим самым восьмым оказался единственный подписант за честные выборы Николай Стадуб. Борец греко-римского стиля взял лицензию, попав в топ-6 ЧМ-2019 в категории до 87 кг, но после выражения гражданской позиции испытал серьезное давление.

Поедет же на ОИ Кирилл Маскевич – он подписал совсем другое письмо, прорежимное. Маскевич в апреле взял серебро на ЧЕ, после чего в интервью заявил, что «заработал плюсиков даже больше, чем Стадуб», которого назвал своим другом. Сам Стадуб на том турнире выступил в несвойственной для себя категории до 97 кг, все равно взял бронзу – но в Токио его не будет. Впрочем, спортсмен убежден, что виноват в этом сам.

Что касается остальных, это «вольники» Ванесса Колодинская, Александр Гуштын, Денис Хроменков, Али Шабанов, Магомедхабиб Кадимагомедов, Ирина Курочкина и Василиса Марзалюк. Четверо последних – подписанты за Лукашенко, а Марзалюк еще и якобы вдохновитель обращения.

Борчиха, что стоит за провластным письмом, врала тренеру о допинге, была в ресторане с Лукашенко, связана с внутренними войсками

Легкая атлетика

Тут в большинстве случаев путевки на ОИ получают просто – через выполнение квалификационного норматива. Если не получилось, можно попасть в топ на определенном турнире или отобраться по рейтингу. Процесс у легкоатлетов еще не окончен – «створ» квалификационных результатов закроется только 29 июня.

Однако НОК уже не пропустил в Токио нескольких человек с выполненным нормативом в активе. Например, в метании молота не поедут на ОИ Юрий Васильченко и Анастасия Коломоец.

 Оба тренируются (что напрягало журналиста Бориса Тасмана с намеками на возможные проблемы по допинговой части) у экс-метателя Константина Астапковича, которого интересовало, почему свободный спортсмен Андрей Кравченко не отрубил себе руку в знак протеста против Лукашенко. Однако даже такая риторика и подпись прорежимного письма не помогла его подопечным. 

На ОИ поедут лишь два метателя – и Васильченко оказался «лишним», когда на днях норматив выполнил глава БФЛА Иван Тихон. Сопроводит его в Токио молодой Глеб Дударев, который также подписался за Лукашенко, хотя живет в США. У женщин аналогично оказалось только два места – их заняли Анна Малыщик и Анастасия Маслова.

Также в барьерном беге на 100 метров у женщин не нашлось места в делегации для Алины Талай, которая в последние годы уступает результатам входящей в список подписантки за честные выборы Эльвиры Герман. А в марафон не берут Анастасию Иванову, отчего там получается занятная пара представительниц страны – подписантка за честные выборы Ольга Мазуренок и подписантка за режим Нина Савина. 

Из тех, кто за честные выборы, в Токио также отправится Дарья Борисевич – а ведь и ее, и Ольгу выдавливали из нацкоманды, и один из сборов они провели только благодаря фонду спортивной солидарности.

Из ярых приверженцев Лукашенко на месте прыгун в высоту Максим Недосеков. А вот Анастасия Мирончик-Иванова, которая столько твердила о желании выступать под госфлагом, пока не заслужила такой возможности. Прыгунья не выполнила квалификационный норматив в установленные сроки – не хватает трех сантиметров. 

Мирончик-Иванова может квалифицироваться и по рейтингу, но, по логике НОК, зачем везти на ОИ спортсменку, если она не сумеет выполнить норматив? Однако на это есть еще шанс – на днях пройдет чемпионат Беларуси.

Гимнастика

Здесь собраны, похоже, любимые виды спорта Лукашенко – иначе откуда бы взялись поздравления со скромными достижениями? Возможно, секрет в том, что у гимнастов весьма солидный процент подписей под прорежимным письмом.

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Лукашенко поздравил сборную Беларуси по прыжкам на батуте. Она завоевала 6 взрослых и 7 юниорских медалей на чемпионате Европы

В художественной гимнастике максимальные две путевки на ОИ в индивидуальном многоборье взяли еще на ЧМ-2019 – достаточно было попасть в топ-16, и Анастасии Салос (14-я) и Екатерине Галкиной (15-е) это удалось. Правда, Галкина до ОИ не дотерпела, и ее заменит Алина Горносько.

Тогда же отобрались и «групповички» – попали в топ-5. В составе команды на ОИ поедут Арина Цицилина, Анастасия Рыбакова, Анна Гайдукевич, Карина Ермоленко и Анастасия Молоканова. Лишь последние двое из всех семи представительниц вида не подписались за Лукашенко.

В прыжках на батуте на ОИ разыграют всего два комплекта медалей – в индивидуальных турнирах мужчин и женщин. Впрочем, женщинами Беларусь представлена не будет – не прошли отбор. Лидер сборной Анна Гончарова в 2019-м порвала крестообразные связки – для ее вида спорта травма фатальная. 

Поддержать ее уровень не смог никто. В рейтинге 2019-2021 годов, восьми лучшим странам из которого отдали неименные путевки, лучшая из беларусок Мария Махаринская заняла лишь 18-ю строчку.

Среди мужчин обидно должно быть Олегу Рябцеву. Он на ЧЕ, с которым поздравил Лукашенко, выиграл золото, опередив напарника Владислава Гончарова, и отличался стабильностью в последние годы, в рейтинге 2019-2021 став третьим. 

Но максимум от страны – два участника, и в пару к лидеру этого самого рейтинга Гончарову решили поставить Ивана Литвиновича с 13-го места. Однако он тоже способен на отличные прыжки – в частности, взял серебро ЧМ-2019. Да и все вышеперечисленные – подписанты за Лукашенко, так что проблем с заменяемостью не видно.

А вот в спортивной гимнастике НОК со своим подходом «лицензия не значит место на ОИ» мог бы и вмешаться. Андрей Лиховицкий умудрился квалифицироваться на ОИ с 50-го места ЧМ-2019, а в последний год поправляет здоровье, Анастасия Алистратова, провернувшая аналогичный трюк при 57-м месте, на ЧЕ-2021 показала максимум в 36-ю строчку на отдельном снаряде и 66-ю общую позицию – в а Токио оба все равно отправляются.

Другие виды

Помимо вышеперечисленных неиспользованных лицензий других у Беларуси не нашлось, да и замены спортсменов – считанные случаи. В частности, в парусном спорте лицензию в классе RS:X (виндсерфинг) в 2019-м взял Артем Джавадов, а на Игры поедет Никита Циркун. Также там выступит сестра политзаключенного правозащитника и экс-член исполкома НОК Татьяна Дроздовская.

Правозащитник на коляске, критиковавший власть, теперь политзаключенный – его сестра-чемпионка была в исполкоме НОК (избежала бана) и за Лукашенко

Также претерпели изменения составы некоторых экипажей гребцов по сравнению с теми, что взяли лицензии. К слову, в академической гребле случилась самая необычная потеря – натурализованная россиянка Анастасия Янина в паре с Еленой Фурман была чемпионкой Европы, получила лицензию на ОИ, а в октябре 2020-го ушла в программирование, потому что не верила в медаль в Токио.

Великий Владимир Самсонов в 45 лет поедет на свою седьмую Олимпиаду – и будет единственным представителем Беларуси в настольном теннисе. В большом теннисе по мировому рейтингу попали в Токио подписантка за режим Арина Соболенко и Виктория Азаренко – они сыграют не только в одиночном, но и в парном разряде.

В боксе на месте Дмитрий Асанов, подписант за честные выборы, свою успешную квалификацию на Игры в категории до 63 кг посвятивший арестованному Саше Ивулину. В плавании на 100 метрах баттерфляем (и, скорее всего, в эстафете) выступит муж Александры Герасимени, подписант за честные выборы Евгений Цуркин. 

Что в боксе, что в плавании никто из беларуссских олимпиоников больше ни за что не подписывался. Вообще никаких писем не поддерживали попавшие на ОИ в академической гребле, дзюдо, конном спорте, настольном теннисе (в лице Самсонова) и синхронном плавании.

В стрельбе из лука подписантки за Лукашенко Анна Марусова и Карина Деминская сочетаются с поддерживающей честные выборы Кариной Козловской.

В пентатлоне женская сборная Беларуси стала единственной в мире с проблемой выбора – максимум равен двум спортсменкам, а места в топе на зачетных соревнованиях заняли аж три. Отсеяли Ирину Просенцову – в Токио отправятся известные любительницы режима Лукашенко Ольга Силкина и Анастасия Прокопенко.

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Эта чемпионка любит выступать за Лукашенко, и ее спичи бесподобны: такую тарабарщину нечасто услышишь

Также представлена Беларусь в велоспорте, стрельбе, тяжелой атлетике. А вот еще один показатель представленности, волнующий беларусов. 

Где наиболее реальны медали?

Конечно, на ОИ бывают и провалы, и чудеса, но логично назвать такие варианты:

пятиборье – Прокопенко на днях стала чемпионкой мира;

прыжки на батуте – Гончаров имеет олимпийский триумф, лидер рейтинга и недавний вице-чемпион Европы (а чемпиона в Токио не будет);

тяжелая атлетика – из-за допинговых бед Беларусь могла выставить только двух спортсменов, а конкуренция среди мужчин была сильна, следовательно, в Евгения Тихонцова сильно верят.

Вторая очередь – гребчихи с экипажами во главе с подписанткой за Лукашенко Мариной Литвинчук, борчиха Ирина Курочкина (апрельская чемпионка Европы) и Соболенко. Остальным для медалей не обойтись без очень и очень приличной дозы везения.
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