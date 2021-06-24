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Дулуб отправлен в отставку с поста главного тренера "Крумкачоў"

Беларусский специалист Олег Дулуб отправлен в отставку с поста главного тренера «Крумкачоў», передает Tribuna.com.

По информации журналиста Владислава Татура,  сегодняшнюю тренировку «Крумкачоў» проводит Сергей Козека

24 января Дулуб возглавил клуб. Команда после 10 туров занимает второе место в первой лиге, отставая от «Арсенала» на два очка.

Напомним, что ранее «вороны» проиграли «Арсеналу» в чемпионате (0:1), а затем уступили в 1/16 финала Кубка Беларуси «Неману» (1:1, по пенальти 5:6). 
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