







Что касается безопасности в плане коронавируса, то более 80 процентов спортсменов, выступающих в Токио, приедут уже вакцинированными.





Об условиях пребывания спортсменов на Играх на канале "Беларусь 1" рассказала генеральный секретарь НОК Беларуси Полина Головина, пишет Прессбол.





Во-первых, устанавливаются спецприложения для каждого участница Олимпийских игр. За 2 недели отслеживается состояние спортсмена, его температура. За месяц — план активности, который утверждается правительством Японии. Далее будет сложно ввести какие-либо изменения. Все движения будут ограничены спортивными объектами и специально отведенными тренировочными местами. Не будет возможности выйти на улицу, ознакомиться с какими-то достопримечательностями, погулять и т. д. В целом меры очень строгие, вплоть до ограничения по общению.







