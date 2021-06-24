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Генсек НОК РБ: в Токио атлеты смогут только соревноваться и тренироваться. Выйти погулять на улицу возможности не будет

Во время Олимпиады в Токио организаторы впервые в истории используют систему распознавания лиц. На объектах форума на безопасность будут работать 8000 видеокамер и 2500 датчиков движения.



Что касается безопасности в плане коронавируса, то более 80 процентов спортсменов, выступающих в Токио, приедут уже вакцинированными.

Об условиях пребывания спортсменов на Играх на канале "Беларусь 1" рассказала генеральный секретарь НОК Беларуси Полина Головина, пишет Прессбол.

Во-первых, устанавливаются спецприложения для каждого участница Олимпийских игр. За 2 недели отслеживается состояние спортсмена, его температура. За месяц — план активности, который утверждается правительством Японии. Далее будет сложно ввести какие-либо изменения. Все движения будут ограничены спортивными объектами и специально отведенными тренировочными местами. Не будет возможности выйти на улицу, ознакомиться с какими-то достопримечательностями, погулять и т. д. В целом меры очень строгие, вплоть до ограничения по общению.
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