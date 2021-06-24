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«ЦИП на Окрестина — это рай»: Беларус после «суток» показал, как выглядят камеры в СИЗО Барановичей

Журналист Tribuna.com Дмитрий Руто отсидел 15 суток за красно-белый шарф в машине. Сначала он был в ЦИП на Окрестина, а основной срок отбывал в СИЗО в Барановичах, которое находится в здании, где в начале прошлого века были конюшни.

На своей странице в Instagram Дмитрий опубликовал фото, которые, по его словам, пишет the-village.me, «практически на 100% передают картину того места».

«Единственное, двери металлические и с глазком, расположение шконок немного другое, ну и картинок в туалете не было. В остальном — все именно так, а местами даже хуже. На проверке, размещая руки на стене в коридоре, на пол летела штукатурка. Из развлечений в камере — обдирание штукатурки. Добрались даже до кирпичей», — написал Дмитрий.



«На Окрестина мы изнывали от жары, а в Барановичах не могли заснуть из-за холодов, постоянной сырости… Даже я, приехав в этот ад здоровым, уехал с температурой, кашлем и насморком. И повсюду в камерах — плесень, вонь из туалета и холодная вода из-под крана с запахом канализации. Ну а солнце — очень редкий гость, так как окна были надёжно забиты щитами», — поделился Дмитрий деталями своих «суток».
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