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Англия — Германия, Бельгия — Португалия, Швеция — Украина. Все пары 1/8 финала

По окончании группового этапа стали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Фото: twitter.com/brfootball

Вашему вниманию расписание игр плей-офф (время начала матчей — белорусское).

Суббота, 26 июня

Уэльс — Дания (19.00)

Италия — Австрия (22.00)

Воскресенье, 27 июня

Нидерланды — Чехия (19.00)

Бельгия — Португалия (22.00)

Понедельник, 28 июня

Хорватия — Испания (19.00)

Франция — Швейцария (22.00)

Вторник, 29 июня

Англия — Германия (19.00)

Швеция — Украина (22.00)

EURO проходит с 11 июня по 11 июля.
Источник: Прессбол
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