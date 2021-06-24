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Евро-2020: Дважды ничья у сборных: Португалия-Франция и у Германия-Венгрия. Рекорд Роналду

Германия сыграла вничью с Венгрией в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы.

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе немцев голами отметились Леон Грецка и Кай Хаверц. У венгров точные удары на счету Адама Салаи и Андраша Шефера. 


Германия вышла в плей-офф со второго места. 

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в матче с Францией (2:2, второй тайм) на Евро-2020, пишет Трибуна.

Теперь у нападающего суммарно 21 забитый мяч на чемпионатах Европы и мира. На долю Евро пришлись 14 из них.

Роналду опередил экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе – на его счету было 16 голов на чемпионатах мира и 3 на чемпионатах Европы. набрала два очка и покинула турнир, заняв в квартете четвертую позицию.
В итоге: Франция набрала пять очков и вышла в 1/8 финала с первого места. Португалия набрала четыре очка и также оказалась в 1/8 финала, заняв третью позицию. 
Матчи плей-офф стартуют 26 июня.
БП
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