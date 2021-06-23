Фото: DMITRI LOVETSKY / Reuters





Сборная Швеции обыграла Польшу в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».





В составе больше дубль оформил форвард Роберт Левандовски. Оба мяча он забил во втором тайме.





Победа позволила Швеции набрать семь очков и выйти в плей-офф со второго места. Поляки с одним очком замкнули квартет и вылетели с турнира.





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