"Барселона" может обменять двух футболистов за Роналду

По информации издания, каталонский клуб может предложить итальянцам кого-то из этих футболистов - Антуан Гризманн, Серхи Роберто и Филиппе Коутиньо.





Португальский форвард перешел в туринский клуб из мадридского "Реала" в 2018 году. В составе итальянской команды он стал двукратным чемпионом Италии.





В прошедшем сезоне Роналду принял участие в 33 матчах за "Ювентус" в чемпионате Италии. В его активе 29 мячей и три результативные передачи, пишет ru.oxu.az





Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы 2016 года во Франции.



