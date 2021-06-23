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"Барселона" может обменять двух футболистов за Роналду

"Барселона" может предложить туринскому "Ювентусу" двух футболистов ради приобретения нападающего Криштиану Роналду, сообщает gazeta.ru со ссылкой на AS.

По информации издания, каталонский клуб может предложить итальянцам кого-то из этих футболистов - Антуан Гризманн, Серхи Роберто и Филиппе Коутиньо.

Португальский форвард перешел в туринский клуб из мадридского "Реала" в 2018 году. В составе итальянской команды он стал двукратным чемпионом Италии.

В прошедшем сезоне Роналду принял участие в 33 матчах за "Ювентус" в чемпионате Италии. В его активе 29 мячей и три результативные передачи, пишет ru.oxu.az

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы 2016 года во Франции.
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