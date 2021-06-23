Говорцова прошла во второй круг квалификации Уимблдона. В турнире сыграют еще три белоруски
Квалификационный этап Уимблдонского турнира по теннису стартовал в Великобритании.
Белоруска Ольга Говорцова (136-я позиция в рейтинге WTA) успешно провела игру в первом отборочном раунде одиночного разряда и вышла во второй круг квалификации, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
О. Говорцова встретилась на корте с бельгийкой Мари Бенуа (234-я в рейтинге WTA) и обыграла ее в двухсетовом поединке — 7:5, 6:4. Следующую игру белоруска проведет с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой (228-я в рейтинге WTA).
Отметим: для того чтобы пробиться в основную сетку Уимблдона, нужно выиграть три матча в квалификации.
Без участия в отборочных поединках в турнире примут участие еще три представительницы Беларуси: Арина Соболенко (4-я в рейтинге WTA), Виктория Азаренко (14-я в рейтинге WTA) и Александра Саснович (100-я в рейтинге WTA).
В мужском одиночном разряде сыграют Егор Герасимов (72-й в рейтинге ATP) и Илья Ивашко (87-й в рейтинге ATP).
Уимблдонский теннисный турнир пройдет с 28 июня по 10 июля.
20:27 23/06/2021
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