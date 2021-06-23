Белоруска Ольга Говорцова (136-я позиция в рейтинге WTA) успешно провела игру в первом отборочном раунде одиночного разряда и вышла во второй круг квалификации, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





О. Говорцова встретилась на корте с бельгийкой Мари Бенуа (234-я в рейтинге WTA) и обыграла ее в двухсетовом поединке — 7:5, 6:4. Следующую игру белоруска проведет с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой (228-я в рейтинге WTA).





Отметим: для того чтобы пробиться в основную сетку Уимблдона, нужно выиграть три матча в квалификации.





Без участия в отборочных поединках в турнире примут участие еще три представительницы Беларуси: Арина Соболенко (4-я в рейтинге WTA), Виктория Азаренко (14-я в рейтинге WTA) и Александра Саснович (100-я в рейтинге WTA).





В мужском одиночном разряде сыграют Егор Герасимов (72-й в рейтинге ATP) и Илья Ивашко (87-й в рейтинге ATP).





Уимблдонский теннисный турнир пройдет с 28 июня по 10 июля.