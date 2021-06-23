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Бывший директор спорткомплекса «Олимпийский» получил четыре года тюрьмы усиленного режима за взятку

22 июня в Первомайском суде Минска огласили приговор о коррупции в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпийский», сообщает пресс-служба Верховного суда.

По версии обвинения, с октября 2018 года по 13 января 2021 года экс-руководитель Олимпийского принял от директора и учредителя ООО «ДельфиСервис» через соучастника — начальника отдела материально-технического снабжения — взятку на общую сумму 28 тысяч рублей. Деньги передавались за участие в конкурсе на закупку услуг по обслуживанию технологического оборудования бассейнов и водоподготовки.

Во время заседания гособвинитель исключил из обвинения эпизод о передаче 5 тысяч рублей взятки в декабре прошлого года, а также уменьшил сумму переданного вознаграждения в сентябре 2020-го на одну тысячу рублей.

Бывший гендиректор своей вины не признал. Суд посчитал доказанной вину бывшего гендиректора в получении взятки в крупном размере и назначил 4 года колонии усиленного режима. Ему также дали 300 базовых штрафа (8700 рублей) и запретили на пять лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
TUT.BY
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