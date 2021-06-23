Кто выиграет Евро-2020? Мнение Роберто Карлоса

— Трое лучших исполнителей стандартов прямо сейчас по версии Роберто Карлоса?





— Криштиану, Месси, Неймар.





— Трое лучших нападающих того времени, когда вы играли?





— Роналдо, Ромарио... И, пожалуй, Рауль.





— И напоследок. Кто выиграет Евро-2020?





— Думаю, что это будет Франция или Испания.