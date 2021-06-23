Канадец Тэйлор Бек подписал контракт с минским "Динамо"

Об этом сообщает пресс-служба клуба.





В прошлом сезоне в составе "Магнитки" 30-летний канадец набрал 43 (16+27) очка в 56 играх регулярки, а в плей-офф записал на свой счет 10 (4+6) баллов в 12 играх.





Всего в КХЛ он провел 243 матча и набрал 170 (64+106) очков при показателе полезности "+1".





В НХЛ Бек сыграл 92 матча.











