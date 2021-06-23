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Выступившие за смену власти и против насилия дзюдоисты не едут на ОИ в Токио

Но их позиция ни и чем

Дзюдоисты Дмитрий Шершань и Александр Ваховяк, подписавшие письмо спортсменов за смену власти и против насилия, не едут на Олимпийские игры в Токио.

Шершань из-за коронавируса не смог принять участие во всех квалификационных отборах и не попал на Чемпионат мира. Таким образом, он не смог набрать нужное количество рейтинговых очков.

Ваховяк травмировался во время участия в последнем квалификационном турнире Большого Шлема. Из-за травмы руки он не смог принять участие в Чемпионате мира. До него Ваховяк попадал на ОИ по квоте, но после ситуация изменилась.

«До Чемпионата мира Никита Свирид был на прямой лицензии, но после его сместили. Сместился в рейтинге и я. Поэтому на Олимпийские игры я не еду. Но как мне кажется, чиновники из Министерства спорта потирают ладошки и радуются, что я не буду выступать на ОИ.

Главное сейчас — восстановиться. Рука еще болит. Думал, гораздо быстрее все будет. Но как есть, жизнь на этом не заканчивается. Это не самое неприятное, что может быть. Будет здоровье — будет все остальное. Главное — не вешать нос! Все будет!» – сказал Ваховяк.
Источник: tribuna
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