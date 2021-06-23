Белорусский самбист Степан Попов уходит на перерыв в карьере





Все это время я старался тренироваться каждый день. Это мне давало силы и забирало отрицательные эмоции. Но после ареста Кости, я еще не сделал ни одной тренировки. Шокирует то, за что человеку дали 15 суток и это в такую жару.





Грустное время для спорта. Солидарность, объединение и призыв к спорту — преступление. Из страны уезжают талантливые тренеры и спортсмены. Соревнования для чиновников, а не для болельщика! И иногда посещают мысли, что пора выбрать более легкий путь, завязать со спортом и заняться другим делом, которое позволит зарабатывать деньги на жизнь. Так как в нашей стране, увы, спорт — это больше хобби, чем стабильный заработок!





Но мой характер мне не обмануть. Я люблю свое дело, люблю спорт, люблю борьбу. Борьбу со всеми обстоятельствами, со всем дерьмом. Сейчас мне нужен просто небольшой отдых, отпуск, перерыв. Писать и призывать на совесть своих коллег уже не имеет смысла. Каждый показал, кто есть кто. И все все понимают. Я сделал все, что было в моих силах. И, потеряв многое, мне легко и спокойно на душе. А это главное. Совесть не обманешь. Как дальше ляжет мой путь, известно только богу. Но я хочу быть в спорте и хочу остаться в своей стране и бороться за свободу и справедливость. И #мыещесыграем, — написал Попов в сторис инстаграма, сообщает Прессбол.











