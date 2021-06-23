







22 июля брестчане сыграют в гостях, а через неделю намерены принять соперника у себя дома. Однако, пишет Трибуна, «Динамо» из-за логистических сложностей может заняться поисками нейтрального поля, чтобы провести встречу с «Викторией».





Однако пока никакой информации, даже на уровне слухов, относительно места «ответки» в СМИ не появлялось. Не делало никаких заявлений «Динамо». «Трибуна» обратилась в «Динамо», чтобы узнать официальную позицию. На вопросы ответил директор Эрнест Николайчук.





– Мы уже отправили руководству «Виктории» предложение провести ответный матч в Бресте. Тем более прилет команды можно организовать на чартерном рейсе. В своем предложении мы отметили, что «Динамо» готово помочь «Виктории» в вопросах оформления безвизового въезда на территорию нашей страны, предоставлении нашей тренировочной базы. Пока чехи рассматривают наше предложение. Мяч, как говорится, на их стороне.





«Виктория» должна дать нам ответ до 25 июня – такой дедлайн нами был определен. Если чешский клуб скажет, что он решил не лететь в Беларусь, тогда мы уже займемся поисками нейтрального поля. Естественно, мы попросили представителей «Виктории» максимум во вторник-среду определиться, согласны они играть в Бресте или нет. Мы очень надеемся, что «Виктория» все-таки прибудет в Беларусь, в противном случае, вы сами понимаете, у «Динамо» будут большие финансовые расходы в связи с проведением ответного матча в другой стране. Повторюсь, мы попросили чехов войти в наше положение и надеемся, что они примут положительное решение.





– А план Б у вас все-таки есть?





– Да, у нас есть перечень стадионов, которые 29 июля могли бы принять матч «Динамо» и «Виктории». Предварительно мы прорабатываем самые близкие варианты – в Польше и Украине. Пока же действуем по сегодняшней обстановке.





– А какова вообще позиции «Виктории»?





– Как я уже сказал, мы с клубом и созванивались, и отправили туда свои предложения. Указали, что мы окажем «Виктории» всяческое содействие в доставке команды в Беларусь, в размещении, в предоставлении поля для тренировок. Мы идем на все, чтобы чехи приехали к нам. Для Бреста это был бы большой праздник. Но, повторюсь, будем действовать по обстановке, – сказал Николайчук.