Евро-2020: сегодня состоятся еще четыре матча









Сначала Словакия и Испания встретятся в группе E.





В другом матче группы выйдут на поле футболисты Швеции и Польши.





Третья игра дня состоится в группе F между сборными Германии и Венгрии.





Во втором матче этой группе сыграют сборные Португалии и Франции.





ЧЕ-2020, 23 июня





Группа E





19:00 Словакия - Испания





Севилья, стадион "Эстадио де Ла Картуха"





19:00 Швеция - Польша





Санкт-Петербург, стадион "Газпром Арена"





Группа F





22:00 Германия - Венгрия





Мюнхен, стадион "Альянц Арена"





22:00 Португалия - Франция





Будапешт, стадион "Пушкаш Арена".



