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Евро-2020: сегодня состоятся еще четыре матча

Чемпионат Европы по футболу продолжается. Сегодня состоятся еще четыре игры.



Сначала Словакия и Испания встретятся в группе E.

В другом матче группы выйдут на поле футболисты Швеции и Польши.

Третья игра дня состоится в группе F между сборными Германии и Венгрии.

Во втором матче этой группе сыграют сборные Португалии и Франции.

ЧЕ-2020, 23 июня


Группа E

19:00 Словакия - Испания

Севилья, стадион "Эстадио де Ла Картуха"

19:00 Швеция - Польша

Санкт-Петербург, стадион "Газпром Арена"

Группа F

22:00 Германия - Венгрия

Мюнхен, стадион "Альянц Арена"

22:00 Португалия - Франция

Будапешт, стадион "Пушкаш Арена".
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