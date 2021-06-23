Вице-президент НОК Довгаленок: «Есть лицензии, к которым нужно взвешенно подходить. Не поедут эти люди на Олимпиаду»

Шеф белорусской миссии на Олимпиаде, вице-президент НОК Дмитрий Довгаленок рассказал о том, что не все спортсмены, у которых есть олимпийские лицензии, поедут на летние Игры в Токио.