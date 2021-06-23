Ведущий БТРК Стуло: «На исполкоме НОК не всем спортсменам позволят собирать чемоданы в Токио

Ведущий БТРК Николай Стуло рассказал о том, что на исполкоме НОК будет принято решение о том, что не все спортсмены, у которых есть лицензии, поедут на Олимпиаду в Токио.