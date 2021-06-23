Сборная Англии вышла в 1/8 финала Евро-2020

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Футболисты сборной Англии вышли в плей-офф чемпионата Европы, сообщает Sputnik.





Поединок третьего тура группового раунда в квартете D Чехия – Англия состоялся во вторник 22 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.





Англичане одержали победу с минимальным счетом 1:0. Гол на счету Рахима Стерлинга (12-я минута).





В параллельном матче хорваты были сильнее шотландцев – 2:1. В составе "шашечных" отметились Никола Влашич (17-я), Лука Модрич (62-я) и Иван Перешич (77-я). За Шотландию – Каллум Макгрегор (42-я).





Таким образом, после трех туров положение в группе D:





Англия – 7 очков





Хорватия – 4





Чехия – 4





Шотландия – 1











