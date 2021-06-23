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Сборная Англии вышла в 1/8 финала Евро-2020

Следом из квартета D в плей-офф континентального первенства пробились футболисты хорватской команды.

© REUTERS / LAURENCE GRIFFITHS

Футболисты сборной Англии вышли в плей-офф чемпионата Европы, сообщает Sputnik.

Поединок третьего тура группового раунда в квартете D Чехия – Англия состоялся во вторник 22 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Англичане одержали победу с минимальным счетом 1:0. Гол на счету Рахима Стерлинга (12-я минута).

В параллельном матче хорваты были сильнее шотландцев – 2:1. В составе "шашечных" отметились Никола Влашич (17-я), Лука Модрич (62-я) и Иван Перешич (77-я). За Шотландию – Каллум Макгрегор (42-я).

Таким образом, после трех туров положение в группе D:

Англия – 7 очков

Хорватия – 4

Чехия – 4

Шотландия – 1
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