Домашние игры «зелено-белые» теперь будут проводить в новой зеленой форме. Это — майка и трусы с белыми полосками. На майке — логотип клуба, а также желтая вставка с перечислением трофеев команды, завоеванию которых в этом году исполнилось 30 лет.









В 1991 году молодечненский «Металлург» стал чемпионом и обладателем Кубка БССР, а также обладателем Кубка миллионов СССР среди коллективов физической культуры.





По диагонали майки проходят молнии как символ грозности и воинственности футбольной команды «Молодечно». У вратаря — оранжевые майка и трусы с теми же логотипами и молниями.





Новую форму примерили и продемонстрировали полузащитник Антон Бубнов и вратарь Сергей Туранок.









Владимир Голубко: «Надоело молотить Крупки»





Нынешний директор ФК «Молодечно» Владимир Голубко в 1991 году выступал за «Металлург».









— Наша задача — подняться рангом выше, в первую лигу. В этом году во второй лиге выступают команды, которые раньше играли на областных первенствах. Очень трудно настраивать ребят на соперников, которым они забивают по 14 мячей за игру. Надоело молотить Крупки. Футбольный клуб «Молодечно», имея такие традиции и такой стадион, обязан выступать на более достойном уровне. Сейчас у нас подобрался молодой перспективный коллектив футболистов. Надеюсь на их амбиции. Ну, а опытные ребята им помогут, подскажут.





Футбольный клуб «Молодечно» 7 апреля был зарегистрирован как государственное учреждение и получает финансирование из бюджета. Начальник отдела спорта и туризма Молодечненского райисполкома Роман Кузнецов отметил, что на сегодняшний день в Беларуси лишь два футбольных клуба зарегистрированы таким образом — «Динамо-Брест» в высшей лиге и «Молодечно» — во второй.





— С 7 апреля ФК «Молодечно» является бюджетной организацией. Благодаря этому клуб получает пусть минимальное, но гарантированное бюджетное финансирование, – говорит Роман Кузнецов. – Это позволяет платить зарплату администрации клуба и обеспечивать участие в соревнованиях. На сегодняшний день у нас стоит две задачи. Первая – выход в первую лигу. Вторая — привлечение болельщиков на стадион. Сегодня матчи посещает около 200 любителей футбола. Наша цель — тысяча-полторы зрителей на каждом матче.





За игры и тренировки молодечненские футболисты получают по 200-400 рублей в месяц





Никто не сомневается в том, что выходить в первую лигу нужно, но вместе с тем начальник отдела спорта и туризма отметил: на сегодняшний день он не может гарантировать, что в случае выхода в более высокий дивизион команда обязательно будет в нем выступать.





— В Молодечно развиваются 18 олимпийских видов спорта. Деньги нужны всем, — говорит Роман Кузнецов. — И я не готов сейчас сказать, как будет формироваться бюджет на следующий год. Могу только заверить, что, если мы выйдем в первую лигу, я буду просить у руководства района поддержать команду. Признаюсь, что из всех видов я отдаю предпочтение именно футболу. На стадионе бываю ежедневно по три-четыре раза, в то время как на других объектах по одному разу.





По словам Романа Кузнецова, бюджет футбольного клуба «Молодечно» сейчас составляет 300 тысяч рублей.





Владимир Голубко рассказал, что денежные выплаты футболистам за участие в матчах и в тренировочном процессе из этих 300 тысяч составляют около 100 тысяч рублей. Каждый игрок получает по 200-400 рублей в месяц. Все ребята — любители и имеют основное место работы, где зарабатывают себе на жизнь. Футбол — это для них любимое занятие с небольшим материальным подспорьем.





Сарамаха пообещал забить два гола в кубковом матче со столичным «Энергетиком-БГУ» из высшей лиги

Болельщики на встрече задавали вопросы футболистам и главному тренеру Сергею Дороховичу.





Среди прочего, любителей футбола интересовало, кто из вратарей команды является основным голкипером. Дорохович ответил, что основной – Сергей Туранок.





У лучшего бомбардира команды Артура Сарамахи спросили, собирается ли он забивать команде высшей лиги «Энергетику-БГУ» в матче 1/16 финала Кубка Беларуси, который начнется в Молодечно на городском стадионе 22 июня в 19:15.





Артур ответил, что планирует забить «студентам» два мяча.





ФК «Молодечно» во второй лиге чемпионата Беларуси по футболу в зоне «Север» Минской области после восьми туров находится на третьем месте. Отметим, что у команды две игры в запасе и по потерянным очкам она – лидер своей группы. Молодечненцы провели шесть матчей, одержали пять побед при одном поражении и набрали 15 баллов. Разница забитых-пропущенных мячей — 34-6.





Автор фото: Андрей Рагинский