Сборная Хорватии со счетом 3:1 обыграла команду Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира. Встреча прошла в Глазго.





В составе победителей голы забили Никола Влашич (17-я минута), Лука Модрич (62) и Иван Перишич (77). У проигравших отличился Каллум Макгрегор (42). Стадион в Глазго вмещает 51 866 человек. Матчи чемпионата Европы в Шотландии могут посетить не более 13 000 зрителей.





Полузащитник московского ЦСКА Влашич впервые на турнире вышел в стартовом составе и забил дебютный мяч на чемпионатах Европы. Вместо него на 76-й минуте на замену вышел Лука Иванушец. Защитник петербургского "Зенита" Деян Ловрен провел на поле все 90 минут и получил желтую карточку. Он пропустит встречу 1/8 финала из-за перебора предупреждений.





Сборная Хорватии с четырьмя очками заняла второе место в группе D и обеспечила себе выход в плей-офф. Шотландцы с одним очком заняли последнее место и не пробились в 1/8 финала. Первой стала сборная Англии с семью очками, третьими финишировали чехи, набравшие четыре очка. Команды Англии и Чехии обеспечили выход в плей-офф ранее.





фото УЕФА

В 1/8 финала сборная Хорватии сыграет с командой, которая займет второе место в группе Е. В этом квартете выступают сборные Швеции, Словакии, Испании и Польши. Встреча 1/8 финала с участием хорватов пройдет 28 июня в Копенгагене.





Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.



