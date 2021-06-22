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Олимпийская сборная Уганды помещена на карантин в Токио из-за коронавируса

Делегация Уганды в составе девяти человек, прибывших на Олимпиаду в Токио, помещена на карантин в рамках мер против коронавируса.

20 июня стало известно, что инфекцию выявили у одного из тренеров команды – ему было отказано во въезде в Японию. Остальные члены делегации сдали отрицательные тесты, но из-за контактов с зараженным вынуждены оставаться в отеле до 3 июля.

Среди олимпийских делегаций, приезжающих в Японию, это первый случай заражения коронавирусом, пишет by.tribuna.com

Ранее в связи с пандемией организаторы Игр ограничили максимальное число зрителей на трибунах до 10 тысяч человек – при условии, что заполняемость не превысит 50%.
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