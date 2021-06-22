20 июня стало известно, что инфекцию выявили у одного из тренеров команды – ему было отказано во въезде в Японию. Остальные члены делегации сдали отрицательные тесты, но из-за контактов с зараженным вынуждены оставаться в отеле до 3 июля.





Среди олимпийских делегаций, приезжающих в Японию, это первый случай заражения коронавирусом, пишет by.tribuna.com





Ранее в связи с пандемией организаторы Игр ограничили максимальное число зрителей на трибунах до 10 тысяч человек – при условии, что заполняемость не превысит 50%.



