«Юность» вышла из отпуска. В составе 25 хоккеистов





Командой руководил Евгений Есаулов, возглавивший красно-синих по ходу минувшего сезона и приведший ее к чемпионству, пишет sportarena.by. В ассистентах у него – Дмитрий Карпиков и Александр Полищук. Покинул тренерский штаб Александр Белявский, который возглавил казахстанский Кулагер. А вот место тренера нападающих остается вакантно.









Сейчас в ростере "Юности" находятся 25 игроков.





Вратари: Сергей Большаков, Ростислав Зиновенко;





Защитники: Алексей Виноградов, Юрий Жуковский, Владислав Барковский, Вадим Щечин, Егор Иванов, Оскар Матушкин, Никита Парфенюк, Михаил Ереметько, Георгий Василенко, Антон Федоренчик, Сергей Грицевич, Андрей Тимощенко;





Нападающие: Кирилл Брикун, Егор Гайнетдинов, Александр Пальчик, Сергей Карпович, Всеволод Кашкар, Иван Середа, Никита Беспалов, Егор Карако, Герман Пироговский, Андрей Павленко, Владимир Ровба.





В ближайшее время минчане пройдут медосмотр и будут тренироваться на «земле», после чего отправятся в Раубичи, где пробудут 18 дней.





Также команду ожидают несколько спаррингов:





21 июля. "Юность" – "Металлург-Жлобин"





26 июля. "Юность" – "Динамо Санкт-Петербург"





28 июля. "Юность" – "Сибирь"















