Как выглядит олимпийская деревня в Токио за месяц до начала игр









За месяц до церемонии открытия Олимпийских игр в Токио организаторы показали журналистам олимпийскую деревню. Ее площадь - пять тысяч квадратных метров, пишет sputnik.by, а разместиться в ней могут до 18 тысяч спортсменов и сотрудников.





В олимпийском городке построили 23 многоквартирных дома. В состав деревни также входят банк, столовая, кафе, почта и универсальный магазин. На территории также есть клиника и специализированный амбулаторный центр по лечению лихорадки.





Строительство жилого квартала и прочей инфраструктуры в общей сложности обошлось свыше 430 млн евро. После Олимпиады городок станет жилым микрорайоном, а квартиры продадут в частную собственность.





Олимпийская деревня официально откроется 13 июля. Ожидается, что участники Игр прибудут на объекты за пять дней до соревнований и уедут в течение двух дней после их завершения, в то время как спортсмены-паралимпийцы могут прибыть за семь дней до соревнований.





Спортсменам в период Олимпиады придется ежедневно тестироваться и передвигаться только на специальном транспорте. Кроме того, олимпийцам придется постоянно носить защитные маски, которые разрешено снимать только во время еды, тренировок, соревнований и сна.





Олимпийские игры 2020 года, отложенные в прошлом году, должны начаться 23 июля, несмотря на серию протестов населения Японии против проведения игр во время пандемии коронавируса.











