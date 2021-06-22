44-летний метатель молота Иван Тихон завоевал олимпийскую лицензию
44-летний белорусский метатель молота Иван Тихон завоевал олимпийскую лицензию. Как сообщает пресс-служба Белорусской федерации лёгкой атлетики, квалификационный норматив он выполнил в украинском Луцке — 77.72 метра. Это его лучший результат в сезоне.
Иван Тихон: спортсмен и спортивный функционер / ОНТ
Тихон — двукратный чемпион мира, призёр Олимпийских игр в 2008 и 2016 годах. В 2008-м после Олимпиады в Пекине попал в допинг-скандал, был дисквалифицирован, пишет Еврорадио. Через два года сумел через Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменить дисквалификацию, ему вернули бронзовую медаль.
В 2020-м на фоне мирных протестов против фальсификации итогов президентских выборов подписал письмо в поддержку власти. В сентябре стал председателем Белорусской федерацией лёгкой атлетики вместо Вадима Девятовского, ещё одного белорусского метателя молота, который в августе с братом попал на Окрестина и пережил нервный срыв.
07:45 22/06/2021
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