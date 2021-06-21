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Шпилевский: мне предлагали пойти ассистентом в топ-клуб бундеслиги. Но я себя вижу главным тренером

Белорусский специалист Алексей Шпилевский, который стал главным тренером "Эрцгебирге" из немецкого Д2, рассказал о предложении от немецкого топ-клуба.


Григорий Бабаян стал помощником главного тренера московского ЦСКА. А Вы могли бы променять статус наставника на ассистента?
Нет. Мне предлагали тоже топ-вариант: работать в клубе, чья команда выступает в Лиге Чемпионов, бундеслиге — помощником у очень-очень сильного тренера. Но я себя вижу главным тренером, поэтому, при всем уважении, я хочу дальше развиваться.

А что это за клуб, который предлагал топ-вариант?
Не могу комментировать.

Из Топ-4 первой бундеслиги?
Да, — цитирует Шпилевского sports.kz.
pressball.by
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