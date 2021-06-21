В Лиге конференций брестское "Динамо" против пльзеньской "Виктории" — это шанс для белорусов?

Шансов мало. Это будет трудно и тяжело. Бюджет "Динамо", насколько знаю, значительно уменьшился. В составе есть ребята, которые туда попросту не проходили в чемпионский сезон. А "Виктория" — команда с опытом в Европе, в том числе в Лиге чемпионов, один из лидеров чешского футбола на протяжении десятилетия, компактная, технически и физически сильная, с игроками сборных в составе. Увы для Бреста, но "Виктория" — ну, вы все понимаете…





Один шанс даете?

Из ста. Но тут есть моментик касательно текущей готовности. В Беларуси идет чемпионат, а в Чехии — предсезонная подготовка. Тут можно поймать что-то на расслабленности. Выиграть дома один мяч, а в гостях скатать нулевую ничью — это тот шанс, о котором мы говорим (первая игра пройдет в Чехии. — прим.), — цитирует Личку "Вечерний Брест".



